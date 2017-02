Daarbij werd heel wat schade aangericht. Zo werd onder meer een schuifraam vernield, de achterdeur geforceerd en een raam kapot gegooid. Groot was de buit echter niet, de dader(s) gingen aan de haal met de spaarpot van het personeel, waarin wat kleingeld stak. Het is niet de eerste keer dat de frituur af te rekenen krijgt met een inbraak, het is al de derde inbraak in enkele jaren tijd. De zaakvoerders roepen eventuele getuigen op om zich te melden, want van de daders ontbreekt elk spoor.

(NDZ)