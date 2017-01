Dieven voor de tweede keer aan de haal met banners van immokantoor in De Haan

Een gefrustreerde concurrent of een grote fan? Bij vastgoedkantoor Immo François weten ze het zelf niet. Feit is wel dat hun grote reclamespandoeken al twee keer gestolen werden in de Grotestraat in De Haan. De eerste keer sloeg de dief toe in oktober. Daarom ging vastgoedmakelaar Maxime Traen afgelopen zaterdag nieuwe banners hangen. Maar zondag bleken ook die alweer gestolen.

Het vastgoedkantoor - met hoofdzetel in Brugge - opende in mei een kantoor in De Haan. Om wat visibiliteit te krijgen werd onder andere een aanhangwagen geparkeerd in de Grotestraat, één van de grote toegangswegen naar de kustgemeente. Op die aanhangwagen stond een metalen constructie met daaraan twee grote banners met reclame. "Voor en achterkant, al snel goed voor 300 euro", zegt vastgoedmakelaar Maxime Traen.

Maar de banners sprongen niet alleen bij potentiële klanten in het oog, want blijkbaar hebben dieven het er nu ook op gemunt. Toen de banners in oktober een eerste keer verdwenen dachten ze nog niet onmiddellijk aan een persoonlijke aanval. Maar het feit dat nieuwe exemplaren na amper één dag ook opnieuw gestolen werden doet nu anders vermoeden. "We willen niemand valselijk beschuldigen", zegt Maxime. "Maar de enige logische verklaring zou zijn dat een concurrent ons een hak wil zetten. Ofwel moet het een grote fan zijn, want op zich kan je niets anders doen dan reclame maken voor ons bedrijf met zo'n banners."

In de hoop de dader te vatten schakelde het immokantoor de politie in. Maar schrik hebben ze door de diefstallen niet gekregen. Ze zijn dan ook van plan om nieuwe banners te hangen. "We betalen jaarlijks voor die staanplaats. Dus we willen die uiteraard benutten. Al zullen we nu wel bekijken hoe we die beter vast kunnen maken of beveiligen. Want het is niet de bedoeling dat ze na een dag alweer weg zijn."

Wie denkt iets te weten of iets gezien te hebben kan contact opnemen met de lokale politie van de zone Bredene/De Haan.

(TL)