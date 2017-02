Dieven stelen 1.500 euro uit bestelwagen in Knokke

Dieven hebben maandagnacht zo'n 1.500 euro buitgemaakt uit een bestelwagen in Knokke-Heist. Het voertuig stond geparkeerd voor de deur van een werknemer van een renovatiebedrijf uit Zeebrugge toen de daders toesloegen. Ze braken de deur van de bestelwagen open en gingen aan de haal met enkele kleinere machines en handgerief. De dieven namen ook wat schrijnwerkerij mee. De totale buit loopt dus op tot zo'n 1.500 euro.

Opvallend: aan het slot van de bestelwagen was geen schade, wat erop wijst dat er een loper werd gebruikt om binnen te geraken. Volgens de lokale politie Damme/Knokke-Heist is deze diefstal geen alleenstaand geval en werden er al verschillende aangiftes gedaan. Recent kampte men ook in Brugge met een diefstallenplaag in camionettes. Het renovatiebedrijf kocht ondertussen nieuw materiaal aan.

(MM)