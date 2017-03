Dieven proberen krantenwinkel binnen te dringen door gat in muur te boren

Dieven hebben zondagnacht geprobeerd om binnen te breken in dagbladhandel 't Gazetje in Torhout. En daarbij gingen ze wel heel drastisch te werk. Ze maakten een gat in de muur van het appartementsgebouw in aanbouw naast de winkel én in de muur van de winkel zelf. "Ze boorden eigenlijk door drie stenen", zegt eigenaar Geert Vandermeersch (55). "Een gat met een diameter van zo'n dertig centimeter. Ik ben mager,...