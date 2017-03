Onbekende(n) hebben geprobeerd in te breken in een handelszaak door in het aanpalend appartementsgebouw in aanbouw binnen te gaan en daar een gat in de muur tussen het appartementsgebouw en de handelszaak te maken. Het gat was echter te klein om door te kunnen en dader(s) zijn ervandoor gegaan zonder de handelszaak te betreden. Er werd niets gestolen.

Dat meldt PZ Kouter maandagmiddag.

(FJA)