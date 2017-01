Dieven hebben het nu gemunt op kanarievogels in volières

In twee weken tijd werden alle kanaries uit twee verschillende volières gestolen. De eerste keer verdwenen er 25 in Gistel. De tweede keer ging het om 18 kanariepietjes in Torhout.

De eerste diefstal gebeurde op 18 januari in de Canadalaan in Gistel. Toen forceerden de dieven het slot van de volière en namen 25 kanarievogels mee. Zaterdagnacht gebeurde hetzelfde in de Keurvorstenstraat in Torhout. Vogelliefhebber Freddy Denoo (52) is nu zijn achttien kanaries kwijt. "Toen ik zaterdagmorgen hun drinkbakjes bijvulde, viel het mij op dat het opvallend stil was rond me", zegt hij. "Pas toen besefte ik dat al mijn vogels weg waren."

Twee van 45 euro per stuk

Voor Freddy - die al van kindsbeen af een enorme vogelliefhebber is - is het verlies van zijn vogels hard. Hij is invalide en houdt zich dagelijks met de kanariepietjes bezig. "Ik ben al zo'n drie jaar aan het kweken", zegt hij. "Ik verkoop de vogels dan aan een vogelwinkel. Nu had ik er ook al twee mooie grote zitten. Die zijn elk 45 euro waard en zijn nu verdwenen."

Freddy heeft er ook geen idee van wie er met zijn vogels vandoor zou kunnen zijn. Hij vermoedt wel dat de beestjes ondertussen al richting Frankrijk zijn. "Daar zijn die enorm populair. En ze kosten misschien niet zo veel, maar blijkbaar vinden sommige mensen dat toch de moeite om die te stelen."

Dieven met expertise

Het feit dat in de regio zo kort na elkaar dergelijke feiten gebeuren doet vragen rijzen. Ook Freddy schrok toen hij hoorde dat de dieven eerder al wat verderop toesloegen. "Het moeten mensen zijn die er wel wat van kennen", zegt hij. "Dan heb je die vogels hier in een goeie tien minuten mee. Want ze hebben er geen enkele laten zitten. Er zat zelfs een zieke tussen en ook die hebben ze meegenomen."

Freddy is niet van plan om deze tegenslag de stekker uit zijn hobby te laten halen. Maar nieuwe kanariepietjes zal hij nog niet onmiddellijk kopen. "Ik ga nog even afwachten", zegt hij. "Je weet toch maar nooit. En nu heb ik de tijd om de volière eerst eens heel proper te kuisen."

(TLG - Foto JS)