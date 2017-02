Dieven aan de haal met kluis en 10.000 euro juwelen in hotel in Blankenberge

Het hotel in de Langestraat, vlakbij het Casino van Blankenberge, is in deze kalme periode van het jaar gesloten tijdens de week. Op het moment van de diefstal was er dan ook niemand aanwezig in het gebouw. "Maandagmiddag verlieten we het hotel. Toen we woensdagochtend rond 8 uur terug arriveerden, merkten we de schade op", getuigt uitbater Luc Fourier. De daders gingen er vandoor met een kluis van ruim 50 kilogram en lieten voor de rest alles onaangeroerd achter. "Op tafel lag een splinternieuwe laptop. Zelfs die namen z...