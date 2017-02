Diepvriesmoord: "Ze wou hem enkel verdoven en achterlaten in het buitenland"

Het was niet de bedoeling van Isabel D. om haar man te vermoorden. Wel om hem verdoofd weg te brengen. Het moreel element (het opzet) is volgens de verdediging dan ook niet aanwezig. Volgens haar advocaten was het Olaf P. die van het plan afweek. "Ze is geen harteloze, maar wel een gebroken vrouw", schetste advocate Fabienne De Smet. "Cliënte heeft een hondenleven gehad, vol misbruik en mishandeling. Jaap dronk meer dan tien liter bier per dag en daarbovenop nog eens sterke drank. Hij was uiterst dominant en controleerde haar overal. Jaap heeft het einde van zijn leven niet verdiend, maar cliënte heeft ook geen leven vol mishandeling verdiend."

Naar haar hand gezet

De verdediging van Olaf P. stelt dat hun cliënt door D. werd gebruikt. "Hij is op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment, de verkeerde vrouw tegengekomen. Ze heeft zijn verslaving en zijn dakloosheid gebruikt om hem naar haar hand te zetten. De vraag is of hij zelfs lucide was op het moment van de feiten door al zijn drugs", aldus advocaat Frank Scheerlynck, die een straf onder strenge voorwaarden voorstelt.

Olaf gebruikte echter geen speed voor hij naar Isabel D. vertrok en maakte de keuze heel bewust, redeneert de procureur-generaal.

Het openbaar ministerie vorderde 27 jaar voor Isabel D. Voor Olaf P. werd 24 jaar gevraagd. Vonnis op 22 februari.

(Belga)