Diepvriesmoord: 27 jaar gevorderd voor vrouw, 24 jaar voor medeplichtige

Voor Olaf P. (47), die daarbij hielp, wordt er 24 jaar geëist.

Isabel D. diende haar man, Jaap V., straatheroïne en Seroquel toe, bovenop zijn eigen medicatie. Vervolgens riep ze de hulp in van kennis Olaf P. Ze trok een zak over zijn hoofd en beide beklaagden trokken elk aan een kant van het touw, waarmee hij werd gewurgd. D. gebruikte P. als wapen "Hij is een ordinaire, laffe huurmoordenaar, die alles deed voor enkele gram speed", meent procureur-generaal Serge Malefason.

Voor hem is het duidelijk dat de moord op Jaap V. werd voorbereid. Er waren afspraken tussen beide beklaagden, die de plannen samen tot uitvoering bracht. Dat ze hem nadien in de diepvries stopten en zo een waardig afscheid ontzegden, weegt voor Malefason erg zwaar. "Ze hebben hem behandeld als een stuk biefstuk, ingevroren op -24°."

De procureur-generaal vorderde celstraffen van 27 en 24 jaar.

