Dief breekt binnen in Brugse bar en steelt wagen

De beelden van een dief die de kassa van sportbar In 't Vrije langs het Zuidervaartje in Brugge leegmaakt, gaan viraal op sociale media. De man - met een T-shirt en een opvallende tatoeage op zijn onderarm - slaagde er vrijdagmorgen in om zo'n 700 euro mee te stelen. Eenmaal buiten stapte hij in de bestelwagen van uitbater Korneel Sergeant (35) en ging ervandoor.

Niemand gezien

De dief in kwestie had gistermorgen wel heel wat geluk. Korneel lag nog geen half uur in bed op het moment van de inbraak. Omdat de kuisploeg 's morgens vroeg zou komen had hij de deur open gelaten. En zowel de brouwer als enkele andere werkmannen kwamen rond het uur van de inbraak toe. Maar niemand heeft de dief uiteindelijk opgemerkt.

Korneel woont boven het café en merkte de diefstal zelf pas enkele uren later op. "Ik was vrijdagmorgen pas om 6.30 uur boven na mijn shift", zegt hij. "De dief sloeg nog geen half uur later toe.Toen ik om 11 uur boodschappen wilde doen, bleek dat mijn bestelwagen weg was. Ik dacht eerst dat een kameraad die had geleend. Maar toen ik wat later het wisselgeld aan enkele klanten wou geven zag ik dat de kassa helemaal leeg was."

De beelden van de bewakingscamera brachten al snel duidelijkheid. Daarop is te zien hoe de man - duidelijk dronken - binnen komt en naar de kassa gaat. Hij lijkt geregeld tegen zichzelf te praten. Hij haalt het geld uit de kassa en verdwijnt. "In korte mouwen en duidelijk dronken", zegt Korneel. "Volgens mij moet dat iemand uit de buurt zijn. Maar ik zelf herken hem niet. Het is alleszins niemand van mijn klanten."

Korneel stapte naar de politie en gaf daar de bewakingsbeelden af. Maar hij besloot om ze ook op sociale media te verspreiden. Ook al schendt hij daardoor de privacy van de inbreker. "Hij heeft de mijne ook geschonden door hier binnen te komen", zegt Korneel. "Daar ga ik me dus niet van aantrekken. Ik merk dat de beelden heel vaak bekeken worden en hoop gewoon dat iemand hem snel herkent."

Toch één geluk bij het ongeluk: de uitbater schafte onlangs nieuwe bewakingscamera's aan. Die maken scherpere beelden dan de vorige en bewezen ondertussen al hun dienst. De dief is behoorlijk herkenbaar in beeld en de camera's konden ook de opvallende tatoeage op zijn onderarm registreren. "Ik hoop dat al die kenmerken ons helpen om hem te identificeren", aldus Korneel.