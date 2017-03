Diaken uit Izegem naar rechtbank doorverwezen

De diaken is al op vrije voeten. Zijn kompaan wacht het proces in de gevangenis af. Didier M. (41) en zijn kompaan Marc V. (27) zullen zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. De Brugse raadkamer verwees de twee vrijdagmorgen door. De diaken en zijn jongere handlanger zullen terechtstaan voor het oplichten van de zusterorde van de Heilige Vincentius a Paulo uit Anzegem. Wanneer het p...