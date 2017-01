Dertiger uit Menen krijgt jaar voorwaardelijk voor cannabisverkoop in Moorslede

Bij een huiszoeking werden 460 cannabisplanten gevonden en uit onderzoek bleek dat er ook cannabis werd verkocht. De verdediging wees erop dat alles terug te brengen was tot een chronisch geldgebrek. De man gaf wel toe planten te hebben gekweekt, maar hield vol dat hij die niet had verkocht. Hij laat zich intussen begeleiden door Kompas en beweert dat hij geen gebruiker meer is.

De verdediging drong aan op een werkstraf, maar het werd één jaar cel en een boete van 6.000 euro, alle twee met uitstel, behalve de voorhechtenis die effectief werd uitgesproken. De man moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden met onder meer, als het nodig blijkt, een residentiële opname.

De tweede beklaagde in de zaak, Stéphane B. (41) uit Zelzate, gaf verstek en werd veroordeeld tot één jaar effectief en een boete van 6.000 euro effectief. Voor hem werd de onmiddellijke aanhouding bevolen.

(HV)