Dertiger uit Heuvelland, die in Klerken vrouw van de sokken wilde rijden, naar de cel

Vrijdagavond 8 juli 2016 wandelde een koppel met drie kinderen door de Dorpsstraat in Klerken, een deelgemeente van Houthulst. Met handgebaren maande de man Bjorn C. aan om vaart te minderen, maar dat zette kwaad bloed bij de wegpiraat. De verdachte stopte en probeerde vuistslagen uit te delen. De vrouw van het koppel schoot haar partner te hulp en verhinderde een knokpartij.

Bjorn C. stapte terug in zijn wagen en probeerde de vrouw aan te rijden. Het slachtoffer kon gelukkig net op tijd wegspringen, waardoor ze slechts lichte verwondingen opliep. De aanrijder vluchtte weg, maar kon enkele dagen later toch ingerekend worden. Sindsdien zit hij in voorhechtenis.

Niet de eerste keer

De beklaagde was in Houthulst absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Op 12 maart 2015 achtervolgde hij de bestelwagen van Dario B. in Sint-Pieterskapelle bij Middelkerke. Uiteindelijk zette B. zijn voertuig aan de kant en probeerde hij tevergeefs te ontkomen door in een andere wagen te stappen. Bjorn C. en zijn passagier Clyde V. deelden rake klappen uit aan het slachtoffer. De Brugse correctionele rechtbank veroordeelde hen in december hiervoor tot 10 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 300 euro.

