Derde inbraak in drie maanden tijd bij Chiro Stine in Heule

"Vermoedelijk vond de inbraak plaats in de nacht van woensdag op donderdag", zegt Jochen Dewitte die samen met Ruben Deswarte deel uitmaakt van de groepsleiding. "Er is geen buit, maar er is een ruit stukgeslagen en de deur naar ons materiaalhok is geforceerd. Die deur was trouwens nog maar net gemaakt ...