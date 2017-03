Deelnemer Temptation Island schopt fan twee gebroken ribben in Roeselare

Donderdagavond maakten vier deelnemers van Temptation Island een acte de présence in café Chiqon in Roeselare tijdens een after work party. Onder hen Nederlander Alex en Daniela. Omstreeks 2.30 uur liet een van de aanwezige bewonderaars, een 24-jarige jongeman uit Moorslede, vallen dat hij honger had. Alex had ook honger, dus gingen hij, Daniela en de Moorsledenaar samen op zoek naar pita.

Samen op zoek naar pita

Op donderdagnacht waren de pitazaken al gesloten. Bij de derde zaak begon het op Alex zijn zenuwen te werken. Hij wilde zelf rijden en probeerde de sleutels van de Moorsledenaar af te nemen. Die wilde ze niet afgeven, waarop hij door de Nederlander tegen de grond werd geduwd en enkele rake schoppen kreeg.

Hij kon wegkruipen naar zijn auto. In het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld bij het slachtoffer.

Alex en Daniela logeerden in het Parkhotel in Roeselare, waar ze werden verhoord. Ze weigerden elke medewerking. De camerabeelden zullen worden opgevraagd en Alex zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.