Dader van 'strandmoord' in Zeebrugge veroordeeld tot 20 jaar cel

De 62-jarige El Sayed Farag heeft maandagochtend in de correctionele rechtbank in Brugge twintig jaar effectieve celstraf gekregen voor de doodslag op Daisy Vergote, een 43-jarige prostituee. Naast zijn celstraf moet hij zich ook tien jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank. De man is de feiten altijd in alle toonaarden blijven ontkennen. "Twintig jaar cel voor iets wat ik niet gedaan heb", riep de man na de uitspraak. "Kijk, de moordenaar rijdt naar buiten", voegde de rolstoelgebruiker er spottend aan toe.

Het was een gemeentewerker die in de ochtend van 24 juli 2014 het levenloze lichaam van Daisy Vergote aantrof op het strand van Zeebrugge. Bij haar lichaam lagen drie gebruikte condooms en haar gezicht was afgedekt met zeezand. Een autopsie wees uit dat de vrouw door wurging om het leven was gebracht. De speurders kregen nog diezelfde dag haar partner El Sayed Farag, bijgenaamd "Mike", in het vizier. De Nederlander met Egyptische roots had al vaker geweld gebruikt tegen Daisy en werd de volgende nacht opgepakt. Sindsdien zit hij in de cel. Hoewel zijn DNA werd aangetroffen in de hals van het slachtoffer heeft F. altijd ontkend dat hij Daisy vermoordde. Maar volgens het openbaar ministerie is dat een leugen en legde hij de condooms van een klant bij het lichaam van Daisy om de speurders om de tuin te leide.

"Hij is een gevaarlijke psychopaat die de speurders van meet af aan op een dwaalspoor probeerde te zetten", stelde procureur Frank Demeester tijdens de pleidooien. Volgens Nina Van Eeckhaut, advocaat van de broer van Daisy, heeft Farag een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. "Op Facebook gaf hij zich uit als Mikey The Godfather en tijdens zijn eerste verhoor probeerde hij zelfs een vrouwelijke inspecteur te charmeren. Hij schiep er plezier in om Daisy emotioneel te manipuleren en pijn te doen. Maar toen ze uiteindelijk te kennen gaf dat ze met hem wou breken, was dit voor de beklaagde ondraaglijk. Als hij haar niet kon hebben, dan niemand niet. Zo banaal was het motief van de man die zichzelf zo bijzonder waant."

Het openbaar ministerie had 30 jaar cel gevraagd voor Farag. Dat de rechter het maandagochtend op 20 jaar cel hield, zorgde duidelijk voor ontgoocheling bij de nabestaanden van Daisy. Ze waren dan ook te aangeslagen om te reageren. De rechter kende hen een fikse schadevergoeding toe.

(AFr)