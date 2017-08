Dader ramkraak casino in Nederland geklist in Damme

"Om 3.40 uur werden wij door een getuige verwittigd dat er een inbraak bezig was in een casino in de Nieuwstraat in Sluis", zegt woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. "De getuige zag hoe de daders de rolluiken forceerden en vervolgens met een wagen de deur ramden. Daarna gingen ze naar binnen, verzamelden hun buit en vluchtten terug weg in de auto, in de richting van België."

"De getuige zette daarbij de achtervolging in en hield ons op de hoogte van zijn locatie", klinkt het. De Nederlandse politie kon de auto van de ramkrakers klemrijden op de N49 in Damme, ter hoogte van Hoeke. Eén verdachte, een 41-jarige man uit Den Haag, werd daarbij ingerekend. "Hij is overgedragen aan de Belgische politie, maar wij zullen zijn uitlevering vragen. We vermoeden dat hij niet alleen was. Zo'n ramkraak, dat doe je niet alleen. De politie van Damme en de politie van Terneuzen hebben nog gezocht naar eventuele kompanen maar dat heeft voorlopig niets opgeleverd. De buit, of minstens een deel ervan, hebben we in de auto kunnen recupereren", klinkt het nog.

(LK)