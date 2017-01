Criminaliteit in politiezone Vlas blijft verder dalen

De criminaliteit in de politiezone Vlas - Kortrijk, Kuurne, Lendelede - daalt van 8.113 naar 7.666 feiten: een daling van 5,5 procent.

De nieuwe cijfers van 2016 geven voor Kortrijk mee dat het aantal inbraken met 25 procent gedaald is en het aantal autodiefstallen met 38 procent. Ook het aantal fietsdiefstallen verminderde met 16 procent. Merkwaardig is dat het aantal diefstallen van bromfietsen steeg met 47 procent. Wat ook opvalt is het aantal inbraken in containerparken. Het aantal daalde, maar blijft niettemin erg hoog. In Kuurne daalde het aantal autodiefstallen met 84 procent. Het aantal inbraken in bedrijven steeg met 15 procent en de fietsdiefstallen stegen met 48 procent. Lendelede blijft koploper op gebied van veiligste gemeente met slechts 138 geregistreerde feiten in 2016. Wat in Lendelede opvalt is de verdubbeling van inbraken in bedrijven en het stijgen van het aantal fietsdiefstallen.

(PVH - Foto JVGK)