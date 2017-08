Cocaïnedealers gebruikten appartement in Oostende als uitvalsbasis

Sinds de zomer van 2015 huurde Aslan G. het appartement in de Alfons Pieterslaan in het centrum van Oostende. Verschillende leden van een Albanese bende vertrokken van daaruit om de cocaïne te leveren. Bij een huiszoeking in maart 2017 vonden de speurders 89 gram cocaïne in het appartement. In een schoenendoos werd een grote som cash geld aangetroffen.

De Tsjetsjeense Belg kwam als occasioneel druggebruiker in contact met de bende. "Maar dat maakte het voor hem moeilijk om van hen los te geraken. Hij was hoogstens medeplichtig", aldus meester Daniël Crabeels.

In het pand in Oostende werd ook een Albanese drugskoerier opgepakt. Elis D. gaf toe dat hij bij de zaak betrokken was. Zijn advocate Nadia Lorenzetti benadrukte wel dat de echte leiders van de bende nooit gevat werden.

De rechter veroordeelde Aslan G. en Elis D. uiteindelijk tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. Een derde beklaagde kreeg bij verstek twee jaar met uitstel. Uit het onderzoek bleek dat de Albanees Kristi G. ook drugs verkocht voor de bende, maar de verdachte kon nooit ingerekend worden. In totaal werd 25.000 euro drugswinst verbeurd verklaard.

(BELGA)