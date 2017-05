Christian Fobe voor een tweede keer schuldig aan moord

Krystian Tadeusz Hoffmann trok in 1993 via Zweden naar België. Hij werd er opgevangen door zijn tante en haar echtgenoot Matthieu Fobe. Om zijn papieren in orde te krijgen werd de beschuldigde zelfs geadopteerd door de oud-notaris. Onder zijn nieuwe naam Christian Fobe hield hij zich net als in zijn thuisland bezig met oplichting en andere duistere zaakjes.

Op 11 oktober 2004 trok Jean Hyde, een vriend van notaris Fobe, naar de woning van de beschuldigde in Merkem. Daar werd hij doodgeschoten, wellicht wegens een geldkwestie. Het lichaam van de Gentenaar werd pas in april 2012 ontdekt. Het lag opvallend genoeg vlak voor de woning van Fobe begraven.

Ondertussen was André Den Baes op 27 november 2004 in dezelfde straat in Merkem om het leven gekomen. Christian Fobe probeerde hem dood te schieten en bracht hem uiteindelijk met een messteek om het leven. De beschuldigde ging aan de haal met 30.000 euro en de BMW van Den Baes, maar kon een maand later in Oostenrijk ingerekend worden. Eind april 2007 werd hij voor de moord op Den Baes tot levenslange opsluiting veroordeeld.

Tijdens het proces schoof Fobe de moord op Hyde in de schoenen van zijn andere slachtoffer. "Dat is naar het oordeel van de gezworenen volstrekt ongeloofwaardig", klonk het in het arrest. "Nergens is uit gebleken dat André Den Baes en Jean Hyde elkaar zouden hebben gekend." De jury stelde ook vast dat het lichaam aan de woning van Fobe begraven lag. Dat zou hij nooit hebben toegestaan als iemand anders de moord had gepleegd.

Ook over de voorbedachtheid bestond voor de juryleden geen enkele twijfel. In de motivering werd verwezen naar de getuigenis van de wapendeskundige. "Jean Hyde werd om het leven gebracht met een kogel in het hoofd, wat bevestigt dat hij in koelen bloede werd geëxecuteerd." Bovendien had Fobe het wapen vooraf aangeschaft en zijn daden gepland. Het lichaam van het slachtoffer vertoonde ook geen andere verwondingen. Dat wijst volgens de jury nogmaals op de koelbloedigheid van de moord.

