Chinese vrouw uit Middelkerke die landgenotes seksueel uitbuitte, krijgt drie jaar cel

Een 52-jarige Chinese vrouw uit Middelkerke heeft in de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor mensenhandel en illegale prostitutie. De meisjes waren naar België gelokt om in een massagesalon te werken. Maar toen ze in Zaventem aankwamen, werden hun paspoorten en identiteitskaarten afgenomen en werden ze in de prostitutie gedwongen. "De beklaagde had de slachtoffers volledig in haar macht en buitte hen seksueel uit. Ze toonde geen enkel mededogen voor het lot van haar landgenotes", oordeelde de rechter woensdag.

Verkrachting niet bewezen

Zhuohua F. kreeg ook een geldboete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel, en is voor tien jaar haar burgerrechten kwijt. Haar ex-man Yvan C. (64) uit Middelkerke kreeg achttien maanden celstraf met uitstel. De rechter hield er rekening mee dat zijn aandeel in de feiten kleiner was en dat hij de praktijken van zijn ex afkeurde. Hij kreeg eveneens een geldboete van 24.000 euro, waarvan vier vijfde met uitstel, opgelegd en is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Een van de uitgebuite meisjes kreeg een schadevergoeding van 10.000 euro toegekend. Ze beweerde dat ze bij haar aankomst in België verkracht werd door F. en C., maar dat achtte de rechter niet bewezen.

