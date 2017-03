Celstraf voor jongelui die oud-wereldkampioen karate toetakelden in Varsenare

Aan hun slachtoffer moeten ze een fikse schadevergoeding betalen.

Eind januari 2015 zetten beklaagden D.V. (25) en E.T. (23) de bloemetjes buiten in het bekende café. Maar toen D.V. in beschonken toestand een meisje begon te betasten, sloeg de sfeer om. De vriend van het meisje ging met D.V. op de vuist, waarna buitenwipper Danny Van Hulle (49) uit Eeklo de twee kemphanen buiten gooide.

Het gevecht ging verder op straat en Van Hulle probeerde de gemoederen te bedaren. De buitenwipper kreeg een harde vuistslag tegen het hoofd en viel met zijn gezicht op een trap. Maar dat was blijkbaar nog niet genoeg, want het volgende moment kreeg het half bewusteloze slachtoffer nog stampen op het hoofd en de rug te verwerken. Hij hield aan de aanval afgebroken tanden, een gebroken neus en zware rug- en hoofdletsels over.

Als voormalig wereldkampioen, viervoudig Europees kampioen en elfvoudig Belgisch kampioen karate was hij nochtans geen gemakkelijk doelwit. "In normale omstandigheden maakten ze geen kans, maar ik werd zomaar vanuit het niets in de rug aangevallen", verklaarde Van Hulle eerder. "Ik was een goede bemiddelaar en enkel als het echt nodig was, nam ik een amokmaker in een houdgreep. Maar na die vechtpartij ben ik gestopt met werken als portier. Het ging gewoon niet meer."

