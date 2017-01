Celstraf voor duo dat dreigde met terroristische aanslag in station Kortrijk

Een Frans duo dat op 3 augustus in het Kortrijkse stationsgebouw dreigde met een aanslag door 'Allah akbar! Alles zal hier ontploffen! Terrorist, terrorist!' te roepen, is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot effectieve celstraffen van vijf tot twaalf maanden en boetes van 300 tot 600 euro.

Eén van de twee, een 38-jarige man uit Roubaix was niet aan zijn proefstuk toe. Twee weken voordien legde hij zich op de sporen in het station van Doornik en riep ook 'Allah akbar'. Hij is voor het Franse gerecht geen onbekende. Op vandaag verblijft hij al ruim vijf maanden in een Belgische cel, maar na zijn vrijlating wacht hem nog een effectieve celstraf van zes maanden in Frankrijk. Hij liep in zijn thuisland ook al tal van andere veroordelingen op.

In zijn verklaring bij de politie zei hij dat hij riep dat alles in zijn hoofd zou ontploffen en ontkende hij 'terrorist' te hebben geroepen. Zijn 43-jarige kompaan uit Roubaix kwam niet opdagen voor het proces in Kortrijk. Volgens hem riepen ze maar wat om te lachen. Door hun bedreigingen lag het treinverkeer één uur stil en werd het stationsgebouw ontruimd. De NMBS kreeg een voorlopige schadevergoeding toegekend.

