Celstraf gevorderd voor buitenwipper Lagoa in Menen die klant sloeg wegens kledijkeuze

De 45-jarige Nederlander gaf het slachtoffer een slag wegens een foute kledijkeuze. De twintiger kwam slecht neer en verkeerde een tijdlang in een diepe coma. De beklaagde riskeert 30 maanden cel.

Eind augustus was het 28-jarige slachtoffer van de geweldfeiten naar Kamping Kitsch in Aalbeke geweest. Samen met enkele vrienden wilde hij nog naar Club Lagoa. Ondanks hun kitscherige kledij werd het gevolg aanvankelijk toegelaten. Plots bedacht een Nederlandse buitenwipper zich. Er ontstond een discussie. De twintiger kreeg een slag en viel naar beneden. Vier meter lager kwam hij op de grond terecht.

De jongeman liep zware verwondingen op, met een diepe coma tot gevolg. Op vandaag is het niet duidelijk of er blijvende verwondingen zullen zijn of niet. De man kan nog steeds maar deeltijds werken. De buitenwipper zelf bood zijn excuses aan, maar betwist dat hij een vuistslag uitdeelde. Volgens hem was het een duw op de borstkas die de val van het slachtoffer veroorzaakte. "Ik heb hem zelfs geholpen. Ik legde hem op zijn zij zodat hij niet zou stikken", aldus de beklaagde, die weliswaar geen ziekenwagen belde.

Het Openbaar Ministerie vordert een effectieve celstraf van 30 maanden. De zaak wordt voortgezet op 13 februari.

(BELGA)