Cassatieberoep cannabisboer Lagrou verworpen

De veroordeling van Lagrou en zijn echtgenote voor de grote cannabisplantage die op hun boerderij was aangetroffen, worden daardoor definitief.

In 2009 werden bij Patrick Lagrou in Zandvoorde 17.000 cannabisplanten gevonden, de grootste plantage in Europa tot dan. Lagrou vluchtte naar Thailand, maar werd in 2014 opgepakt en uitgeleverd aan België. De Ieperse correctionele rechtbank veroordeelde hem tot 5 jaar cel maar Lagrou ging in beroep en pleitte daar voor een mildere straf. Zijn vrouw is zwaar ziek en hij gaf aan zijn verdere leven te willen voortzetten in Thailand.

2,4 miljoen euro verbeurd verklaard

Maar omdat Lagrou al eens eerder was veroordeeld en in staat van wettelijke herhaling verkeerde, vond het Gentse hof van beroep een lichtere straf niet opportuun. De voorzitter van het hof van beroep haalde bovendien aan dat er eigenlijk minstens 8 jaar had moeten worden uitgesproken, maar rekening houdend met de redelijke termijn, bleef de straf van vijf jaar uiteindelijk behouden.

Rekening houdend met de fysieke toestand van zijn vrouw, kreeg zij drie jaar met uitstel voor vijf jaar opgelegd. Ook hier zou de straf met minstens twee jaar hoger zijn uitgevallen als het proces zo lang niet had aangesleept.

Het hof van beroep verklaarde ook voor 2,4 miljoen euro aan inkomsten verbeurd.

