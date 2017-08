Buurvrouw ziet man zichzelf verwonden om schuld van zich af te schuiven

Vijf jaar geleden kwam de man naar België. Ondertussen wonen ook zijn vrouw en kinderen hier, via gezinshereniging. Volgens het openbaar ministerie wilde de man eigenlijk niet dat zijn gezin bij hem kwam wonen en ontstonden daardoor ruzies. "Het waren echte pesterijen: hij zette de verwarming uit in het huis, deed zijn behoefte naast het toilet, gaf zijn vrouw geen geld om eten te halen, ...", lichtte de procureur toe, die twaalf maanden cel vraagt voor slagen met een kabel aan zijn gezinsleden.

De man zelf betwist de feiten. Waarom zijn vrouw dan de politie belde, is hem ook niet helemaal duidelijk. "Misschien heeft het te maken met het feit dat ik me bekeerd heb tot het katholieke geloof", klonk het voor de strafrechter. "Ik heb zelf slagen gekregen. Ik was ook verwond."

Een buurvrouw zag echter hoe de man zichzelf op het trottoir gooide, zijn gezicht schuurde aan de stenen en vervolgens riep dat zijn vrouw dat had gedaan, vooraleer de politie er was.

Vonnis op 13 september.