Buurman bezorgde Christian Fobe een wapen

Het bewuste wapen werd gebruikt tijdens de moord op André Den Baes (42) in Merkem. De buurman verklaarde dat hij zich soms bedreigde voelde door Fobe.

Theo Van Malderen en zijn partner leerden Christian Fobe kennen via zijn adoptievader. Later verhuisde de beschuldigde zelf naar de woning in Merkem. "Wij pachtten de weide rond het huisje voor onze pony's, daardoor kregen we meer contact met hem. We vroegen hem bijvoorbeeld eens op een barbecue." Het koppel deed ook vaak boodschappen voor Christian Fobe.

In de woning van de buurman lag heel wat antieke spullen, onder andere een wapen. "Christian wilde dat ook hebben. Toen ik er bij een andere buur eentje zag, heb ik het meegenomen voor hem. Ik heb de slagpin zelfs nog voor hem hersteld." Fobe polste ook naar een stroomstootwapen en een geluidsdemper. "Ik weet niet waarom. Dat geweertje wilde hij gebruiken om een fazant te vangen. Ik heb hem nog zien oefenen op een schietschijf, ook met zijn kruisboog."

Het bewuste wapen werd gebruikt bij de moord op André Den Baes, waarvoor Fobe in 2007 al tot levenslang werd veroordeeld. "Den Baes heb ik nooit gezien, maar zijn BMW zag ik daar wel dikwijls staan. Van Christian mochten we dan niet op bezoek komen." Jean Hyde had Van Malderen wel al ontmoet. Tijdens het onderzoek situeerde hij de laatste ontmoeting op de dag van de feiten, maar wellicht was het enkele weken vroeger.

Toch werd Jean Hyde volgens de wapendeskundige met een ander en krachtiger vuurwapen vermoord. In het dossier werd gesuggereerd dat een Ieperse antiquair het geleverd had. "Ik ben 100 procent zeker dat hij niet naar wapens gevraagd heeft. Ik heb ook nooit in wapens gehandeld. Hij was op zoek naar duurdere schilderijen." Procureur-generaal Serge Malefason drong nog even aan, maar de getuige bleef bij zijn standpunt.

Als je een informant bent van de politie, zal ik jullie alle twee moeten doden

Christian Fobe probeerde zijn buren te betrekken in enkele aparte projecten. "Dat met die Anna Paulowna-bomen ging een totale mislukking zijn. Hij was vrij kwaad dat ik niet wilde meedoen. Bij een mislukte transactie met een schilderij was het nog veel erger." Dat beeld werd bevestigd door de partner van Van Malderen. "Als je een informant bent van de politie, zal ik jullie alle twee moeten doden. Van die uitspraak ben ik toch heel erg geschrokken."

Drie dagen na de moord op Jean Hyde trok Fobe met zijn buurman naar de Gamma in Ieper. "Hij heeft daar rijnzand, grind en cement gekocht. Hij ging een wasmachine plaatsen in de garage en moest daarvoor een sokkel gieten." Fobe kondigde in die periode ook aan dat hij terug zou keren naar Polen. "Hij had gezegd dat Den Baes hem ging helpen met een andere identiteitskaart om terug naar Polen te vertrekken."

Eerder op de ochtend kwam de bankdirecteur van Jean Hyde aan het woord. Op 11 oktober 2004 belde het slachtoffer nog om een afspraak te maken voor de volgende dag. "Meneer Hyde kwam ongeveer drie maal per jaar om zijn beleggingen te bespreken, ik dacht dat het daarover ging. Hij had een spaarrekening en een bescheiden beleggingsportefeuille." De kantoorhouder van het toenmalige Dexia kon zich niet herinneren dat Hyde twee keer 5.000 euro cash had afgehaald. "In die tijd hadden wij geld beschikbaar in de kantoren, dat is nu ook geen enorm bedrag in de bankwereld."

Woensdagnamiddag komen de moeder en de zus van de beschuldigde nog aan bod. Daarna starten de pleidooien.

(BELGA)