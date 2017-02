Brugse studente zoekt heel specifieke doelgroep voor thesisonderzoek

Het gebeurt wel vaker dat studenten voor hun thesis op zoek gaan naar mensen die hun vragenlijsten willen invullen. Voor Ellen Vermet, een 21-jarige Brugse studente Criminologie aan de KU Leuven, ligt dat wel iets anders. Zij richt zich namelijk naar een heel specifiek, maar ook moeilijk te bereiken doelpubliek. "Ik ben op zoek naar partners of ex-partners van personen die beschuldigd worden of werden van een zedendelict met een minderjarige", legt Ellen uit. "Die mensen blijven meestal in de kou staan, terwijl zij net zo goed als slachtoffer beschouwd moeten worden."

Voor haar thesis - die ze onder het toeziend oog van professor Geert Vervaeke maakt - voert ze onderzoek naar de beleving van de partners van pedofielen. Een onderwerp waar ze heel bewust voor koos. "Tijdens mijn stage greep een ontmoeting met de partner van een zedenpleger mij enorm aan", zegt ze. "Het was voor mij onmiddellijk duidelijk dat dergelijke feiten ook voor de naasten van de dader grote gevolgen hebben. Familieleden worden namelijk niet als slachtoffer beschouwd. Maar door hun relatie met de dader worden ze zelfs vaak mee veroordeeld."

Om na te gaan hoe partners of ex-partners met dergelijke feiten omgaan is ze op zoek naar hen. De bedoeling is om met enkele gerichte vragen in beeld te brengen hoe zij met de situatie omgingen. "Dat kan via een mondeling interview of via een elektronische vragenlijst gebeuren", zegt Ellen. "Het is ook niet de bedoeling dat er details over de feiten verteld worden. Ik ben enkel geïnteresseerd in de ervaringen van de partner. Alles zal uiteraard ook volledig anoniem en strikt vertrouwelijk verwerkt worden."

Personen die bereid zijn om Ellen verder te helpen moeten wel ouder dan 18 jaar zijn. De gepleegde zedenfeiten kunnen zowel met naaste familie als vreemden gebeurd zijn. En daarom hoeft er ook niet altijd sprake van verkrachting geweest te zijn. Ook partners van passieve zedendelinquenten kunnen zich aandienen.

Ellen hoopt om met haar onderzoek een verschil te maken in de toekomst. "Op langere termijn zou ik willen dat de partners of familie van zedendelinquenten als slachtoffer erkend worden. Dat er ook voor hen als kwetsbare groep meer aandacht komt. En dat men beseft dat ook zij noden en behoeften hebben op vlak van steun en begeleiding."

Mensen die Ellen willen verder helpen kunnen haar contacteren via ellen.vermet@student.kuleuven.be.

(TL)