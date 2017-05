Brugse politie waarschuwt voor inbraken in appartementen

Sinds afgelopen weekend werd er al vier keer ingebroken in appartementen in en rond Brugge. In de helft van de gevallen braken de inbrekers de gemeenschappelijke toegangsdeur open. Maar toch wil de politie bewoners van appartementen waarschuwen. "Dieven geraken vaak binnen omdat ze binnen gelaten worden door iemand via de gemeenschappelijke deur", klinkt het. "Sommige mensen hebben niet de gewoonte om ook effectief na te gaan wie er beneden precies aanbelt. Maar wij raden aan om dat net wel te doen."

Appartement laten controleren

Woensdagavond drongen dieven binnen in een appartement in de Slachthuisstraat. Ze geraakten binnen en braken de deur van een appartement open. Ze doorzochten het appartement, maar voorlopig is hun buit nog niet gekend. Een dag eerder probeerden dieven hetzelfde in de Frederik Sanderlaan. Maar daar geraakten ze niet voorbij de gemeenschappelijke deur. Vorige week vrijdagnacht overkwam een inbreker net hetzelfde in de Eeckhoutstraat. Overdag was toen wel ingebroken via de gemeenschappelijke deur in de Beenhouwersstraat. Ze braken daar het cilinderslot van een appartement op de eerste verdieping open en gingen aan de haal met geld. De politie geeft daarom ook nog mee dat ze gratis inbraakpreventie voorzien. "Wie dat wil, kan zijn appartement of huis laten controleren op inbraakgevoelige plekken door mensen die daarvoor opgeleid zijn", klinkt het.

(TLG)