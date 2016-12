Brugse jongerenbende riskeert tot vijf jaar cel voor reeks fietsdiefstallen en inbraken

In de zomer van 2014 gingen ze samen met Quincy T. (22) aan de haal met drie fietsen en een brommer. De jongeren maakten bij een viertal inbraken ook onder andere laptops, een Xbox en een quad buit. Bij elf fietsdiefstallen in 2015 en 2016 zou Debran K. ook Peter D.W. (19) en Dylan V. (20) betrokken hebben. Op 25 maart 2016 trok V. echter naar de politie om een klacht voor afpersing in te dienen tegen K.

Debran K. bekende enkel een feit van valsheid in geschrifte, maar vroeg de vrijspraak voor alle diefstallen en inbraken. Volgens zijn advocaat Nick Verstraete is het hele dossier gebaseerd op onbetrouwbare verklaringen van getuigen en andere verdachten.

Gedreigd om teen af te snijden

Peter D.W. en Dylan V. riskeren voor hun rol in de fietsdiefstallen een bijkomende celstraf van 15 maanden. Het duo werd in oktober al tot vier jaar effectief veroordeeld voor enkele straatovervallen en twee erg gewelddadige carjackings. Bij één van die carjackings probeerde Newaf K., broer van Debran, een jong meisje zelfs te wurgen. De toen nog minderjarige Newaf K. werd uit handen gegeven door de jeugdrechter en kreeg dinsdag vijf jaar cel voor de carjackings.

Door die feiten belandde Dylan V. in de gevangenis. Daar werd hij naar eigen zeggen bont en blauw geslagen door Debran K., wiens zaakjes door de klacht van V. aan het licht waren gekomen. Er zou zelfs gedreigd zijn om zijn teen af te snijden. Ook tijdens de zitting zat K. voortdurend zijn medebeklaagden van alles toe te bijten. De voorzitter liet hem uiteindelijk door de politie uit de zaal zetten. De advocaten van V. en D.W. vroegen om voor het kleine aantal fietsdiefstallen geen bijkomende straf op te leggen.

Tachtigers op straat overvallen

Naast de vele diefstallen en inbraken maakte Aaron V.M. zich ook nog schuldig aan enkele straatovervallen. Zo beroofde hij in juni 2015 vrouwen van 80 en 84 jaar met geweld van hun handtas. Samen met Samson I. (28) zou hij bij een home invasion ook een portefeuille en een Xbox gestolen hebben. Opvallend genoeg herkende V.M. op de zitting zijn medebeklaagde van Nigeriaanse origine niet. I. vroeg dan ook de vrijspraak. De advocaat van V.M. drong aan op een voorwaardelijke straf.

De rechter doet uitspraak op 26 januari.

