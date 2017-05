Brugse horecabaas riskeert 40 maanden cel voor brutale overval op concurrent

Langs de Zeeweg in Sint-Andries drong begin augustus vorig jaar een groep Kosovaarse gangsters - gewapend met kalasjnikovs - de villa van de Brugse horecabaas J.B. (51) binnen. De zaakvoerder van onder meer het restaurant Singe d'Or op 't Zand in Brugge kwam oog in oog te staan met de gangsters, die hem vast probeerden te binden.

Maar J.B. weerde zich als een duivel en toen zijn oudste zoon de politie belde, sloegen de overvallers op de vlucht. De politie kon diezelfde nacht nog drie betrokkenen arresteren en na maandenlang speurwerk konden in totaal acht betrokkenen worden geïdentificeerd. Zij verschenen dinsdag voor de strafrechter in Brugge.

Volgens het openbaar ministerie was het de 47-jarige Mourade S., uitbater van het restaurant Uilenspiegel in Brugge, die de overval bestelde. Een zakelijk geschil zou aan de basis hebben gelegen. Een jaar voor de feiten had Mourade S. in café 't Oud Gemeentehuis in Varsenare aan J.B. gevraagd om zijn bod op het Brugse restaurant De Beurze in te trekken. Toen J.B. dit weigerde kreeg hij een kopstoot van S. Begin november vorig jaar belandde Mourade S. achter de tralies en sindsdien zit hij in de cel.

De procureur vroeg gisteren 40 maanden cel voor hem. Zelf ontkent hij elke betrokkenheid en vroeg hij de vrijspraak. "Mijn cliënt heeft zijn zware strafverleden tegen, maar voor de rest is er geen enkel bewijs dat hij de opdrachtgever was", stelde zijn advocaat Filip Van Hende. "Na dat dispuut is er geen enkele botsing meer geweest met het slachtoffer. Mijn cliënt had geen enkel motief meer, want het slachtoffer heeft evenmin de Beurze kunnen kopen."

Medebeklaagde Albert U., die in opdracht van S. gangsters ronselde en actief deelnam aan de raid, riskeert 37 maanden cel. Zijn advocaat Joris Van Maele wees de rechter op het feit dat de overval mislukte. "Dit zijn allesbehalve professionals. Ze hadden zich daags voordien volgegoten op café en gingen op de vlucht van zodra de zoon riep dat hij de politie had gebeld. Deze mensen zijn geen beroepsovervallers." Vijf anderen die erbij waren in de Zeeweg riskeren elk 30 maanden cel. Voor de achtste beklaagde, die de raid hielp voorbereiden maar er niet actief aan deelnam, werd geen concrete straf gevraagd. Slachtoffer J.B. ging dinsdag de confrontatie met de gangsters aan en eiste als slachtoffer een voorlopige schadevergoeding van 2.750 euro. "Dankzij mijn militaire achtergrond kon ik weerwerk leveren, maar ik stond doodsangsten uit. Mijn leven is sinds die feiten totaal veranderd. Ik leef nog steeds in angst en ook mijn kinderen zijn niet langer op hun gemak. Mijn achtjarige zoon, die getuige was van de feiten, kleefde tekeningen van monsters op de deur van zijn slaapkamer om de slechteriken buiten te houden." De uitspraak volgt op 20 juni.

(AF)