Bruggeling naar strafrechter verwezen voor messteek aan broer

Davy D. zou met een mes in de buik van het slachtoffer gestoken hebben, maar beweert dat het om een ongeluk gaat. De zaak komt wellicht op 9 maart voor de strafrechter.

De feiten speelden zich op woensdag 20 juli 2016 af in de woning van de familie D. in Sint-Kruis Brugge. Een zoveelste ruzie tussen beide broers liep serieus uit de hand. Davy D. zou zijn broer een messteek in de buik toegediend hebben. De precieze aanleiding voor de banale ruzie is niet duidelijk. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar was snel buiten levensgevaar.

Op 11 oktober besliste de raadkamer in Brugge dat Davy D. de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Zo moest hij zich psychologisch laten begeleiden en mag hij geen contact hebben met zijn broer. Het was immers niet de eerste keer dat de situatie uit de hand liep. In februari 2015 had een banale ruzie over de verwarming al geleid tot een steek met een briefopener. Het slachtoffer werd daarbij in de hand geraakt.

Die eerdere zaak werd in november al ingeleid voor de correctionele rechtbank. De rechter wilde echter liefst beide dossiers tegelijk behandelen en stelde de zaak uit naar de zitting van donderdag 9 maart.

(BELGA)