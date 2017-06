Bruggeling krijgt celstraf met uitstel voor dodelijk heroïneshot van vriend

Kurt D. plaatste het fatale heroïneshot, omdat het slachtoffer zelf niet wist hoe dat moest. De leverancier van de drugs kreeg twee jaar effectief.

Op 7 oktober 2015 werd het levenloze lichaam van Paul P. in zijn woning in de Vondelstraat aangetroffen. In eerste instantie oordeelde de MUG-arts dat het om een natuurlijk overlijden ging. Het OCMW wist van de drugproblematiek van het slachtoffer en plaatste vraagtekens bij zijn plotse dood. Daarom werd alsnog een onderzoek gestart. P. bleek bezweken te zijn aan de combinatie van heroïne en vloeibare xtc.

Op de dag van de begrafenis kreeg Kurt D. wroeging. Hij trok naar de politie en vertelde dat hij een fataal shot heroïne plaatste bij het slachtoffer. D. ontkent wel dat hij de leverancier is van de drugs. Enkele maanden later belandde Julien V. (48) uit Zedelgem een tijdje in de cel als mogelijke leverancier.

Ook op zijn proces herhaalde D. zijn bekentenissen. "Mijn cliënt kampt nog steeds met een groot schuldgevoel. Na de dood van 'Paultje' heeft hij de klik gemaakt en is hij beginnen werken aan zijn zware drugverslaving", zei zijn advocate Ellen Eneman. Julien V. hield tevergeefs vol dat hij de gebruikte heroïne niet zelf meebracht. "Die heroïne kon van iedereen zijn. Ik zou zelfs niet weten waar ik dat moet halen", zei V.

