Brand in hotelschool Ter Duinen was aangestoken, twee leerlingen ondervraagd

De brand die in de nacht van dinsdag op woensdag woedde in hotelschool Ter Duinen in Koksijde, blijkt aangestoken te zijn. Tot die vaststelling kwam de branddeskundige, zo meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.