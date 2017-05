Boorddocumenten gestolen uit drie wagens in Diksmuide

In de Kaaskerkestraat werd in twee auto's ingebroken. In de Nieuwkappellestraat gebeurde dat in één auto. Telkens werden de boorddocumenten uit de voertuigen ontvreemd. Opvallend detail is dat het om Franse automerken gaat: Citroën en Peugeot. De politie heeft een onderzoek geopend.