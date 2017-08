Bodybuilder maakte bijna vijfde slachtoffer

De 24-jarige bodybuilder uit Varsenare die op 25 juli zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (70) en Marie-Josée Vanleene (65) vermoordde in Moere en de dag voordien ook de Gentse fotograaf Joeri Verstraete (37), pleegde ei zo na een vijfde moord. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. Eind april bedreigde Alexander Dean een 24-jarige man uit Brugge die Maïlys na de relatiebreuk onderdak verschafte.

Mes op de keel

De jongeman leerde Maïlys kennen via collega's van haar die vernomen hadden dat de jonge vrouw en de bodybuilder uit elkaar waren gegaan. Maïlys zocht onderdak en vond dat bij Thomas V. Volgens de jongeman woonden ze drie weken samen in zijn appartement in Brugge en begon er zelfs iets te bloeien tussen de twee. "We hadden al gekust", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Op een avond drong Alexander Dean zijn flat binnen terwijl hij lag te slapen en bedreigde hij het slachtoffer met een mes. "Met het mes op mijn keel moest ik toegeven dat Maïlys en ik gekust hadden. Ik moest haar nummer en dat van haar vrienden en familie verwijderen uit mijn gsm en ik moest beloven dat ik nooit meer naar een fitnesscentrum zou gaan. Anders zou hij me vermoorden. Daarna zwaaide hij met het mes en plofte het net naast mijn hoofd in mijn matras", zegt de jongeman.

Klacht ingediend

Nadat Dean vertrokken was, belde hij naar de vader van Maïlys die hem aanraadde om klacht in te dienen bij de politie, wat ook gebeurde. Nadat Alexander Dean op 25 juli de drie moorden in Moere pleegde en wegvluchtte, kreeg Thomas V. de raad om niet naar huis te gaan. "Hij was nog voortvluchtig, ik zou mogelijk zijn vijfde slachtoffer worden. Maar ik was op dat moment op reis", getuigt Thomas V.

Met de klacht van Thomas V. werd volgens de ouders van Maïlys echter niets gedaan. Ze hebben ondertussen klacht ingediend bij het Comité P., dat de werking van de politie onderzoekt, om na te gaan of de betrokken politiezone Kouter geen fouten heeft gemaakt.

(LK)