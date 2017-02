Bisdom stelt zich burgerlijke partij in assisenproces ex-diaken Ivo Poppe

Dat laat Bisdom Brugge donderdagvoormiddag via een persbericht weten. "De geloofsgemeenschap van het bisdom Brugge voelt zich door deze zaak getroffen en geschokt", meldt het persbericht. "Via deze burgerlijke partijstelling wil het bisdom Brugge eveneens meewerken om meer duidelijkheid in deze zaak te krijgen. Bisschop Lode Aerts vindt het heel belangrijk ...