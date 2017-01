Bewakingsagent uit Koekelare vraagt strenge straf voor aanrijder na vluchtmisdrijf

"Geen enkele keer heeft hij zich proberen te excuseren. Ik hoop echt dat die man een hele zware straf krijgt. Zijn rijgedrag was schandalig." Bewakingsagent Alfred Imre (61) is nog steeds woest op de 20-jarige aanrijder uit Gistel die hem op 15 augustus 2016 voor dood achterliet langs de Zandvoordestraat in Oostende. Alfred stond er even na 22 uur te praten langs de kant van de weg toen het onwaarschijnlijke gebeurde. A.V. (20) week met zijn personenwagen uit naar de rechterkant van de weg en maaide de bewakingsagent omver. De klap was zo hevig dat de voorruit van de wagen barstte. De aanrijder vertraagde geen moment en vervolgde zijn weg. Pas een dag later kon de politie de man identificeren aan de hand van camerabeelden. Maandag moest hij zich verantwoorden voor de Brugse politierechtbank. "Ik wist echt niet dat ik een persoon had aangereden. Het spijt me verschrikkelijk", verklaarde de aanrijder.

Kritieke toestand

Voor Alfred Imre en zijn echtgenote komen de excuses veel te laat. De man lag dagenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis met een gescheurde nier, een gescheurde meniscus en diverse andere verwondingen. "Of ik hem geloof? Alles wat hij zegt is zever. Natuurlijk wist die man dat hij me heeft aangereden. Zo'n enorme klap voel en zie je toch. En dan nog: als je voorruit is gebarsten, stop je toch sowieso. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe hij me van de kant van de weg maait", zegt Alfred.

Voor de geleden schade vraagt de bewakingsagent een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro. Zijn echtgenote Marina Vermeersch vraagt een provisie van 2.000 euro. "Eigenlijk heb ik mijn leven volledig te danken aan Olivier (de vriend met wie Alfred stond te praten, red.)", gaat Alfred verder. "Hij heeft meteen de hulpdiensten verwittigd. Als ik daar was blijven liggen, kon ik het niet meer navertellen." De vriend was ook aanwezig in de politierechtbank en relativeert zijn rol. "Het was mijn plicht om de hulpdiensten te bellen. Gelukkig kan Alfred het nog navertellen", vertelt Olivier Tratsaert.

13 februari

De politie trof de dag na de feiten een bak bier aan in de wagen van de aanrijder. Volgens A.V. zelf was hij echter niet onder invloed van alcohol tijdens het ongeval. "Die bak stond er nog van een weekendje in de Ardennen een tijd voordien. Ik weet echt niet wat mij bezielde. Ik dacht dat het een spiegel of iets anders was", herhaalde V. zijn verhaal. De Brugse politierechter twijfelde openlijk aan de verklaring en stelde dat de jongeman ook in dat geval moest gestopt zijn.

Uitspraak op 13 februari.

(MM - Foto MM)