Zowel de bewoners van nummer 15, 28 als 72 in de Menense wijk Bethlehem meldden zondag bij de politiezone Grensleie een inbraak of poging tot inbraak. Details over de daders of de buit in de wijk zijn er nog niet. Bij nummer 28 raakten de dief of dieven wel niet binnen. Vermoedelijk werd de verdachte of verdachten door iets of iemand opgeschrikt.

De politiezone Grensleie maakt van de bestrijding van woninginbraken een absolute prioriteit.

(OV)