Bestolen eigenaar heeft zijn dierbare Golf - een diefstal en twee overvallen later - dan toch bijna terug

Dieven gingen er vrijdagnacht met de witte Golf GTD van Jelle D'Hulster (38) uit de Boudewijnlaan in Oostkamp vandoor. Ze braken binnen in zijn woning en namen de sleutels én de wagen mee. Maar nog geen week later kreeg Jelle een leuk telefoontje. "De Franse politie heeft m'n auto in Rijsel onderschept", zegt hij. "En hij is nog in relatief goeie staat. Enkel de achterruit zou...