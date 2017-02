Beperkte reacties na oproep in moordzaak Knokke

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend. Die vriend werd dinsdag net als vier andere verdachten opgepakt, maar mocht snel weer beschikken.

De politie beschikt al over heel wat camerabeelden, maar is nog op zoek naar bijkomende beelden van die bewuste zondag 22 januari. De zoektocht richt zich vooral op bewakingsbeelden van particulieren en handelszaken. Zo willen de speurders onder andere achterhalen waar de dader op het strand gekomen is en waar hij het strand terug verlaten heeft.

Verder onderzoek

Sinds de oproep vrijdag zijn een beperkt aantal reacties binnengekomen. "Die worden nu naar inhoud verder onderzocht", aldus Céline D'Havé van het parket. Mensen die over camerabeelden beschikken, kunnen zich nog steeds melden bij de politie op 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

(Belga)