Bendelid krijgt twee jaar cel voor brutaal geweld op skatepark in Oostende

Op 2 augustus 2015 kreeg de toen 17-jarige Shelbey Devos uit Ichtegem het zwaar aan de stok met een Oostendse jongerenbende in het skatepark de Velodroom. Een lid van de bende had hem om een sigaret gevraagd, maar omdat hij die weigerde, kreeg Shelbey een kniestoot in het gezicht. De jonge skater tuimelde van de betonnen trappen en bleef bewusteloos liggen. De leider van de bende, een zestienjarige jongen, vond dit duidelijk nog niet genoeg en gaf het weerloze slachtoffer nog enkele rake trappen.

Kaakbeenbreuk en hersenbloeding

"Dat er op het moment van de feiten heel wat volk aanwezig was in het skatepark deerde deze jonge daders duidelijk niet", stelde de procureur tijdens de pleidooien. "Omstaanders die het slachtoffer wilden helpen, werden door de beklaagde zelfs op afstand gehouden. Schuldbesef heeft hij totaal niet." Devos hield aan het geweld een kaakbeenbreuk en een hersenbloeding over. Op basis van getuigenissen en camerabeelden konden de daders worden opgespoord. Het merendeel van de bendeleden bleken minderjarig en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Enkele van hen werden in de gesloten jeugdinstelling in Everberg geplaatst.

De enige meerderjarige van de bende, Ramzan K., moest maandag voor de strafrechter verschijnen. Naast de feiten op het skatepark werd K. maandag ook schuldig bevonden aan een gewelddadige overval op een man die op weg was naar zijn werk.

(AFr)