Bende smokkelt 300 kilo cocaïne en gaat toch vrijuit

Het hof van beroep van Gent oordeelde dinsdag dat de feiten verjaard zijn. De zaak draait rond de smokkel van cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk. De drugs zaten verstopt in de brandblussers van vrachtwagens. Een geniale zet, want het witte poeder viel in de poederblussers niet op en de drugshonden konden het onmogelijk ruiken. Na een tip uit het milieu kon de politie de bende in 2008 toch oprollen. Ondertussen hadden ze wel al zeker 300 kilo cocaïne gesmokkeld. Bij een spectaculaire politieactie op de Markt van Zarren werd toen een vrachtwagenchauffeur uit Roeselare en een tussenpersoon uit Nieuwpoort gearresteerd. De organisator, een 66-jarige man uit Koksijde met een lang strafblad, werd later in het West-Afrikaanse Togo opgepakt.

Het onderzoek naar de bende werd in 2009 afgerond. Op dat moment had het parket van Veurne vijf jaar de tijd om het dossier voor de rechter te brengen. Het parket talmde echter waarop de rechter pas in 2015, zes jaar na het afsluiten van het onderzoek, uitspraak kon doen. De spilfiguur kreeg toen vijf jaar cel.

"Die uitspraak had er nooit mogen komen. De feiten waren verjaard. Eigenlijk is het verbijsterend om te moeten vaststellen dat niemand dit eerder opmerkte", gaf de procureur-generaal toe toen de zaak twee weken geleden voor het hof van beroep behandeld werd. De drie raadsheren van het hof van beroep volgden nu die stelling en stelden het verval van de strafvordering door verjaring vast. In mensentaal: het hele dossier mag de vuilnisbak in, de smokkelaars gaan vrijuit en als er nog geld is dat nog niet in beslag genomen werd, dan mogen ze dat houden. Speurders schatten de omzet van de bende op 15 miljoen euro.

(LK)