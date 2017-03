Beklaagde: "Ik hoop dat u me de mogelijkheid geeft om een moeder te zijn voor mijn kinderen"

Tijdens de replieken vroegen de advocaten van de burgerlijke partijen nogmaals om een voogd aan te stellen voor het zoontje van de betrokkenen. Momenteel is de jongen immers op geen enkele manier in het dossier betrokken. "We vinden het ongepast dat de verdediging hem gebruikt tegen zijn overleden vader", aldus meester Joris Van Cauter. Ook meester Frank Scheerlinck vroeg om de jongen een stem geven op het proces, maar de rechtbank ging daar niet op in.

Over de grond van de zaak verwezen de advocaten van de familie Topojani naar de vele sms'en en Facebookberichten. "Er zijn erg veel bezorgde sms'en toen ze ziek was. De liefde voor zijn kind blijkt genoeg uit de vele foto's. Integendeel, zij slaat zelf haar zoon als hij weent omdat hij misselijk is", aldus meester Van Cauter.

Ook procureur Céline D'Havé herhaalde dat het verhaal van Flora één grote leugen is. "Twee keer passeert ze langs de voordeur. Toch kiest ze om te blijven bij de man die haar zogezegd bedreigde." Dzelili deelde de eerste messteek uit toen haar partner nog in bed lag. "Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat hij in zijn slaap bij verrassing is gepakt door Flora."

De verdediging benadrukte dat er sowieso een bepaalde strijd was rond de omgang met hun zoon. Die discussie was de uiteindelijke trigger voor de steekpartij. In haar laatste woord verontschuldigde Dzelili zich voor de feiten. "Ik zou mijn oprechte excuses willen aanbieden voor de pijn en het leed dat ik heb veroorzaakt. Het spijt me. Ik weet dat ik moet behandeld worden, maar ik hoop dat u me op een dag de mogelijkheid geeft om een moeder te zijn voor mijn kinderen." Enkele weken na de feiten beviel de beklaagde van een dochtertje. Het meisje verbleef ruim twee jaar bij haar moeder in de gevangenis, maar woont ondertussen bij de ouders van Dzelili.