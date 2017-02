Beklaagde 'diepvriesmoord': "Het had nooit zo mogen aflopen"

"Het had nooit zo mogen aflopen, dat hij overleden is", zei beklaagde Isabel D. (42), die zich nog steeds stukken van de gebeurtenissen niet herinnert.

Er zijn nog steeds onduidelijkheden in het dossier. Beide beklaagden zijn het erover eens dat slachtoffer J.V. (58) om het leven werd gebracht op een zaterdagvoormiddag in mei. Maar hoewel Isabel D., de vrouw van het slachtoffer, er ondertussen van overtuigd is dat het op 31 mei plaatsvond, meent Olaf P. (47) dat het eerder midden mei moet zijn gebeurd.

Beide beklaagden bevestigden woensdagochtend hun eerdere verklaringen. P., die D. zou hebben geholpen, betuigde spijt. "Ik ben er door omstandigheden ingerold. Op die zaterdag in mei ben ik meegegaan naar het huis van Isabel, maar niet met de intentie om te doden. Ik kende die mens niet", aldus de man uit Zelzate. Tijdens enkele eerdere ontmoetingen vertelde D. hem wel over haar man. "Ik heb zijn gezicht voor het eerst gezien in de krant."

Eind april vorig jaar werd Isabel D. opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Het lichaam van haar man zat toen al bijna een jaar in de diepvries in haar woning in Gits. Later werd ook Olaf P. aangehouden. De twee zouden samen de man van D. om het leven hebben gebracht. De Nederlandse vijftiger werd verdoofd met slaappillen, gewurgd en daarna opgeborgen in de diepvries. Volgens advocaat Tom Noyez, die optreedt voor Isabel D., mishandelde hij zijn vrouw jarenlang.

