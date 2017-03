Bejaarde man (84) verdoofd en overvallen terwijl hij parkeerplaats zoekt

Jacques Verniest had net zijn echtgenote afgezet en ging op zoek naar een parkeerplaats. Toen de tachtiger stil stond om te parkeren, liep het fout. Er stapte een man de wagen in langs de passagierskant en vroeg de bejaarde bestuurder om vijf euro te wisselen. Toen Jacques zei dat hij geen wisselgeld had, vroeg de dader om toch eens in zijn portefeuille te kijken. De bejaarde man hapte toe en kwam enkele ogenblikken later versuft wakker in zijn wagen. Met zijn lege portefeuille op zijn schoot. De buit bedraagt 400 euro.

Waarschijnlijk spoot de overvaller, die gebrekkig Nederlands sprak, een verdovend middel in de wagen. Het bejaarde koppel diende klacht in bij de politie, maar heeft naar eigen zeggen geen schrik om terug buiten te komen.

(MM - Foto MM)