Bakfiets van alleenstaande moeder gestolen voor haar deur

Naomi lag een week in het ziekenhuis met een hernia in haar nek. Ze moest een operatie ondergaan en mocht woensdag eindelijk terug naar huis. Ze had haar zoontje Elvar (2,5) al die tijd moeten missen en keek daar dan ook naar uit. Maar die thuiskomst was verre van aangenaam. "Ik maak mijn bakfiets altijd met een ketting aan een ijzeren haak in mijn gevel vast", zegt ze. "De ketting lag er nog, maar mijn fiets was weg."

Niet direct een oplossing

De alleenstaande mama gebruikt de fiets als enige vervoermiddel. Ze gaat ermee werken en brengt er haar zoontje mee naar school. Werken kan ze door haar hernia even niet, maar haar zoontje moet uiteraard wel nog naar school. "Ik doe het nu te voet", zegt ze. "Maar het is wel al snel een kwartier stappen. Voor zo'n klein jongetje is dat behoorlijk wat. Zeker 's avonds, want dan is hij toch wel moe." Hoe ze het nu in de toekomst zal oplossen, is voor Naomi zelf nog niet duidelijk. Ze durft er naar eigen zeggen niet echt aan te denken. "Ik heb simpelweg geen idee", zegt ze. "Door alle tegenslagen de laatste tijd is mijn spaargeld op geraakt. Een nieuwe fiets kopen is dus niet direct een optie. Maar dat betekent ook onmiddellijk dat ik geen vervoermiddel meer heb voor mij en m'n zoontje."

Fiets al gespot

Naomi kocht de fiets tweedehands en betaalde er meer dan 500 euro voor. Een bedrag dat ze nu niet op tafel kan leggen voor een nieuwe. En dus hoopt ze dat haar gele bakfiets alsnog boven water komt. "Hij werd al eens gespot. De wijkagent snelde ter plaatse, maar toen was hij al verdwenen", zegt ze. "Al bestaat de kans natuurlijk wel dat er nog gelijkaardige bakfietsen in Brugge rondrijden." Wie de gele bakfiets van Naomi heeft gezien of denkt iets meer te weten, kan altijd contact opnemen met de lokale politie van Brugge.