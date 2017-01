Autopsie op in Geluwe aangetroffen lichaam maakt parket van West-Vlaanderen niet veel wijzer

Het lichaam van de vrouw, die al enkele weken overleden was, werd daar in een gracht achtergelaten. Haar lichaam zou daar in brand zijn gestoken. De vondst was het resultaat van een tip van een jager die in de buurt aan de slag was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, ook niet na de autopsie. Vermoed wordt wel dat het gaat om een meerderjarige. Er is geen link met openstaande dossiers van vermissing in de regio Ieper-Wervik, Kortrijk en Roeselare.

Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de vrouw overleden is met toedoen van geweld. Het is niet uitgesloten dat wie het lijk daar dumpte, moet vertrouwd zijn met de omgeving van de doodlopende straat of althans de omgeving vooraf verkende. De doodlopende straat loopt parallel met de brug over de A19 tussen Beselare en Geluwe.

