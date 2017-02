Autohandelaar uit Brugge die 'testritje maakte' aan 133 per uur is drie maanden zijn rijbewijs kwijt

K.D. heeft al een aardig strafregister bij elkaar gespaard. Sinds 2003 liep hij al 21 veroordelingen op. Voornamelijk voor snelheidsovertredingen, maar ook voor rijden onder invloed of vluchtmisdrijf. In juli vlamde hij op klaarlichte dag door de straat. Bovendien had hij geen reproductienummerplaat vooraan aan zijn wagen hangen. "Die man is autohandelaar en maakt regelmatig testritten", zei zijn advocaat. "Ook toen was hij aan het nagaan wat er met de auto scheelde. Hij lette daarbij niet op zijn snelheid."

De politierechter was streng en veroordeelde de dertiger tot een boete van 1.350 euro en een rijverbod van drie maanden. Als hij zijn rijbewijs nog terug zal willen krijgen, zal hij moeten slagen voor medische, psychologische, praktische en theoretische proeven.

(TLG)