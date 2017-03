Autodieven stelen bestelwagen in Torhout en laten duurdere auto ongemoeid

De dieven braken heel stil het huis binnen en gingen direct naar de handtas van Mieke. Ze haalden er geld en haar autosleutels uit. Die gebruikten ze om de wagen te openen. Daarna duwden ze hem vermoedelijk eerst van de oprit om daarna pas de motor te starten. "Zo lijkt het toch volgens de bandensporen", zegt Mieke. "En wij hebben de motor alleszins niet horen starten."

De diefstal verbaast Mieke wel. Vooral het feit dat de auto van haar man ongemoeid werd gelaten. "Dat is nochtans een duurdere dan de mijne en ook zijn sleutels lagen hier", zegt ze. "Maar die Mercedes is een lichte vracht. Eigenlijk de enige lichte vracht in België van dat type. Dus we vrezen dat ze er een criminele daad mee willen plegen. Ik hoop uiteraard dat die snel ergens opduikt, maar we weten ook dat die kans klein is."

(TLG)